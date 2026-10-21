Randstad bat les attentes et rassure sur son secteur, le titre s'envole

Randstad s'envole de 15,6% à 39,7 EUR à Amsterdam, salué après une publication meilleure que prévu, tant sur le plan de la rentabilité que sur celui de la croissance de l'activité. Une publication qui rassure sur la santé du secteur, après la déception occasionnée la semaine dernière par ManpowerGroup, selon KBC Securities.

Le géant néerlandais des services en ressources humaines a dévoilé un bénéfice net de 110 MEUR au titre du 3e trimestre 2026, en croissance d'un tiers en comparaison annuelle. En données ajustées, il a augmenté de 11% à 133 MEUR, contre 124 MEUR attendus par le consensus.

A 211 MEUR, l'EBITA sous-jacent s'est accru de 11% ( 10% en organique), pour représenter une marge en amélioration de 0,2 point à 3,5%, là où les analystes anticipaient en moyenne un EBITA sous-jacent de 200 MEUR et une marge correspondante de 3,3%.

Cette amélioration de la rentabilité s'appuie sur une maîtrise des dépenses opérationnelles sous-jacentes, stables à 878 MEUR, combinée à une croissance de 5% du chiffre d'affaires, à 6 115 MEUR, un niveau supérieur aux 6 010 MEUR anticipés par le consensus.

Une solide croissance organique

"Notre chiffre d'affaires organique a progressé de 3,9%, tandis que notre bénéfice a enregistré une croissance à deux chiffres. Nous continuons de constater les effets positifs croissants de notre stratégie Partner for Talent, avec désormais 75% de nos activités en croissance", explique son CEO, Sander van 't Noordende.

"Grâce à notre spécialisation et à l'excellence de nos services, soutenues par des plateformes numériques de mise en relation et par l'IA agentique, nos équipes simplifient les processus, réduisent les coûts de prestation de services et améliorent la rentabilité à long terme", met en avant le dirigeant.

Le CEO souligne également une amélioration des tendances observée en octobre et estime que le groupe est "bien positionné pour réaliser de nouveaux progrès significatifs". Pour le 4e trimestre, Randstad anticipe une marge brute globalement stable par rapport à son niveau du trimestre écoulé (1 089 MEUR en données sous-jacentes).

Une publication rassurante pour KBC Securities

Réagissant à cette publication, KBC Securities salue une "amélioration solide du chiffre d'affaires, portée notamment par l'accélération de l'activité auprès des grands clients dans les secteurs de la logistique, du commerce électronique, de l'aéronautique et de l'automobile". Une croissance qui se répercute selon lui sur le compte de résultats.

"La mauvaise surprise provoquée par les résultats de Manpower la semaine dernière avait pesé sur le titre Randstad", rappelle la banque belge, pour laquelle "les résultats publiés aujourd'hui devraient contribuer à atténuer ce sentiment négatif". KBC Securities maintient sa recommandation "accumuler" et son objectif de cours de 40,5 EUR.