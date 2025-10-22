Randstad affiche des résultats trimestriels en léger repli, le titre décroche
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 10:15
Le bénéfice par action dilué ajusté (avant amortissements, coûts d'intégration et éléments exceptionnels) s'établit à 0,68 EUR, contre 0,70 EUR un an plus tôt, soit un recul de 3%.
Le chiffre d'affaires ressort à 5810 MEUR, en baisse de 3% en données publiées, et de 1% en organique, pénalisé par le recul de l'activité en Europe du Nord, malgré la croissance de 2% en Asie-Pacifique.
Le résultat opérationnel ajusté (EBITA sous-jacent) atteint 191 MEUR, en baisse de 3% (-8% en organique), avec une marge stable à 3,3% du chiffre d'affaires. Le free cash flow recule de 12%, à 244 MEUR.
Le levier financier (hors IFRS 16) ressort à 1,6x, contre 0,9x un an plus tôt, en lien avec la hausse de la dette nette à 1220 MEUR fin septembre.
'Notre stratégie 'Partner for Talent', axée sur l'excellence opérationnelle, le digital et la discipline de coûts, a permis de générer des progrès significatifs au cours du trimestre', assure le CEO Sander van 't Noordende.
Randstad indique que le début du mois d'octobre s'inscrit dans la continuité des tendances du T3. Le groupe anticipe une marge brute en légère hausse séquentielle au quatrième trimestre et des frais d'exploitation également légèrement plus élevés.
Valeurs associées
|33,9100 EUR
|Euronext Amsterdam
|-7,90%
