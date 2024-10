Ramsay Santé dans le rouge en 2024

(AOF) - Ramsay Santé annonce que son chiffre d'affaires a augmenté de 6,5% (+7,5% à périmètre constant) sur l'exercice 2024, clos fin juin, à 5 milliards d’euros, soutenu par une croissance du volume d'activité dans toutes les zones géographiques. Le groupe ajoute que son Ebitda a reculé de 1,7% à 610,9 millions d’euros, impacté par "des subventions significativement plus faibles que l’année précédente, une hausse des salaires, l'inflation des achats et des contraintes liées à la pénurie de personnel". La marge d'Ebitda est passée en un an de 13,2% à 12,2%.

Ramsay affiche une perte nette, part du groupe, de 53,9 millions d'euros contre un bénéfice net de 49,4 millions d'euros l'année dernière. Il accuse "un résultat d'exploitation plus faible" et "un coût de la dette plus élevé ".

"Malgré le résultat de la forte mobilisation des acteurs de l'hospitalisation privée au second semestre pour faire reconnaître notre contribution croissante au système de santé français, notre secteur reste structurellement sous-financé", affirme le directeur général Pascal Roché. "La dynamique d'inflation observée sur la période récente n'a été que partiellement couverte par des mesures de financement, expliquant principalement la baisse de la marge d'Ebitda".

AOF - EN SAVOIR PLUS