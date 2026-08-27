Ramsay Santé améliore légèrement ses résultats en 2025-2026

Ramsay Santé publie une perte nette part du groupe de 48,3 MEUR pour l'exercice clos le 30 juin 2026, en amélioration de 5,8 MEUR par rapport à celle enregistrée l'année dernière, et un résultat opérationnel courant de 196,9 MEUR, en hausse de 9,5 MEUR.

Le groupe d'hospitalisation privée explique que sa performance, ainsi que la baisse des dépenses d'investissement, ont permis d'absorber la hausse des coûts de location, principalement liée à l'effet des six premiers mois du nouveau contrat de St. Göran, entré en vigueur le 5 janvier 2026.

Son EBITDA annuel a augmenté de 2,6% à 637,7 MEUR, soit une marge stable à 11,9%, grâce à des efforts de réduction des coûts, à des gains de productivité et à des plans de performance compensant le sous-financement par les gouvernements et la fin prévue de la garantie de financement en France.

Le chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 3,3% à 5 381 MEUR ( 2,3% à périmètre et à taux de change constants), dont une progression de 1,9% en France, portée par les volumes, et une croissance de 6,5% dans les pays nordiques, avec notamment une indexation positive des prix et un effet de change favorable.

"Lors de notre Capital Markets Day du 17 septembre 2026, nous présenterons notre prochaine feuille de route stratégique, nos priorités opérationnelles et nos ambitions financières à moyen terme à l'horizon 2030", indique Pascal Roché, directeur général de Ramsay Santé.