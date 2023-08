Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ramsay: hausse du CA annuel, recul des bénéfices information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 18:03









(CercleFinance.com) - Ramsay annonce que son chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 9,3% pour atteindre 4,7 milliards d'euros, au titre de l'exercice achevé à fin juin 2023, soutenu par une croissance de l'activité dans toutes les régions et par les récentes acquisitions dans les pays nordiques. La croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant est de 7,0%.



L'EBITDA du groupe a diminué de 5,6% pour atteindre 621,4 millions d'euros, sous l'effet de la baisse des subventions, d'une inflation élevée des salaires et des coûts d'approvisionnement, combinée aux contraintes liées à la pénurie de personnel.



Le résultat net après impôt part du groupe s'est établi à 49,4 millions d'euros, soit 1,1% du chiffre d'affaires, en recul de plus que moitié par rapport à celui de 118,4 millions d'euros l'année précédente, en raison de la contraction du résultat opérationnel et de l'augmentation du coût de la dette.







