Ramify Private Equity Index : progression de 0,9 % au premier trimestre

(AOF) - Malgré un environnement macroéconomique et géopolitique chahuté, le private equity confirme sa solidité au premier trimestre 2025. Le Ramify Private Equity Index (RPEI) enregistre une hausse de 0,9 %, contrastant avec le repli de 1,8% du MSCI World sur la même période. Cette résilience s’appuie sur deux dynamiques clés : la surperformance des fonds evergreen et la montée en puissance du marché secondaire, en particulier des fonds de continuation.

Le premier trimestre 2025 a été marqué par de fortes incertitudes géopolitiques, entre tensions persistantes au Moyen-Orient et nouvelles annonces commerciales de Donald Trump, qui ont pesé sur les marchés cotés (MSCI World : -1,8%).

Dans ce contexte, le private equity, mesuré par le RPEI, a fait preuve d'une résilience notable, affichant +0,9% sur le trimestre. S'il marque un léger retrait par rapport au premier trimestre 2024 (+1,5%) et à la moyenne 2024 (+1,2%), il surpasse néanmoins largement les principales classes d'actifs traditionnelles, avec une volatilité plus contenue.

Depuis son lancement en janvier 2022, le RPEI affiche une performance annualisée de 5,8%, supérieure à celle des actions mondiales (5,2%), confirmant son rôle de pilier de diversification à long terme.

Sur ce premier trimestre, les fonds evergreen enregistrent une performance de +2 %, portant leur progression à 6,9 % sur douze mois glissants, contre +4,3 % pour l'indice global RPEI. Cette surperformance s'explique notamment par la forte revalorisation du FCPR APEO (par Seven2) en hausse de 5,3 % sur le trimestre, suite à une revalorisation de la part actée en février.

En outre, deux segments se sont particulièrement illustrés au cours de ce premier trimestre.

D'un côté, la dette privée conserve son rôle de pilier défensif, avec une performance annualisée de 6,9% sur la période étudiée. Sa régularité séduit dans un contexte où la baisse des taux directeurs améliore les conditions de refinancement et réduit le coût de la dette pour les emprunteurs, renforçant ainsi son attractivité auprès des investisseurs institutionnels comme particuliers.

D'un autre coté, les fonds secondaires poursuivent leur montée en puissance, profitant de la possibilité d'acquérir des parts de fonds existants à prix décoté. Leur performance annualisée de 6,6% depuis le lancement du RPEI illustre leur capacité à générer du rendement dès les premières phases d'investissement. Ce positionnement en fait une option privilégiée pour optimiser la mise en œuvre du capital et accéder rapidement à des flux de trésorerie.