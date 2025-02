Ramify : lancement du fonds X Fund

Le fonds vise un rendement net cible annualisé ambitieux de 7 à 10% sur un horizon de placement de 5 à 10 ans, soit plus du doublement du capital investi sur une décennie, avec une volatilité cible en dessous de 7% sur le long terme.

En s'ouvrant aux réseaux de CGP, banques privées et plateformes d'assurance-vie, Ramify renforce son ambition de démocratiser l'accès à des solutions institutionnelles performantes et résilientes.

Ce fonds semi-liquide propose une stratégie clé en main, alliant diversification et gestion dynamique, pour améliorer durablement le ratio rendement/risque même dans un environnement économique incertain.

(AOF) - Ramify lance le fonds X Fund, un fonds d'investissement professionnel evergreen conçu pour offrir une diversification institutionnelle optimisée. Présenté comme inédit en France, il combine au sein d'une même stratégie, des investissements sur les marchés privés, publics et alternatifs. Ramify a construit l'allocation du fonds X Fund en suivant le principe de cross-asset classes des investisseurs institutionnels.

