Ramify facilite la gestion et le transfert des contrats PER

(AOF) - Ramify, spécialiste en gestion de patrimoine, enrichit son parcours utilisateur avec une nouvelle fonctionnalité permettant d’identifier automatiquement l’ensemble des contrats de Plan d’Epargne Retraite (PER) détenus par un épargnant au sein d’une même interface, afin d’en simplifier la gestion et le transfert. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux épargnants de retrouver en quelques secondes l’ensemble de leurs plans d’épargne retraite directement depuis le site de Ramify, grâce à une connexion sécurisée à Info Retraite.

Les informations relatives aux différents contrats sont automatiquement agrégées et restituées sur une interface unique et intuitive, offrant une vision globale et actualisée du patrimoine retraite.

L'utilisateur peut ensuite sélectionner les PER à transférer, créer son compte et poursuivre le processus sans aucune saisie manuelle : les parcours de transfert sont préremplis automatiquement (numéros de contrat, coordonnées des gestionnaires, etc.).

Selon Info Retraite, un épargnant sur deux ne connaît pas l'ensemble de ses contrats retraite, souvent dispersés entre différents établissements et laissés inactifs. Pour répondre à cette problématique de fragmentation, Ramify a ainsi lancé cette nouvelle fonctionnalité.