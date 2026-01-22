Rambus bondit après que William Blair a initié sa couverture avec une note 'surperformance'

22 janvier - ** Les actions du licencieur de semi-conducteurs Rambus Inc RMBS.O augmentent de 6,7 % à 134,33 $ avant le marché

** William Blair initie RMBS avec la note "outperform", citant le bénéfice potentiel de la hausse des prix et de la demande accrue pour les puces mémoire utilisées dans les serveurs et les centres de données de l'intelligence artificielle

** La société de courtage estime que RMBS devrait connaître une croissance soutenue de son chiffre d'affaires de l'ordre de 17 à 19 % au cours des deux prochaines années

** "Alors que la part croissante des revenus des produits exercera une pression sur les marges brutes, nous nous attendons à ce que l'effet de levier opérationnel compense largement ces impacts" - courtage

** La note moyenne des 10 analystes couvrant RMBS est "buy" et leur PT médian est de 120 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, l'action RMBS a augmenté de ~74% par rapport au gain de ~42% de l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX