Rambus bondit après que William Blair a initié sa couverture avec une note 'surperformance'
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions du licencieur de semi-conducteurs Rambus Inc RMBS.O augmentent de 6,7 % à 134,33 $ avant le marché

** William Blair initie RMBS avec la note "outperform", citant le bénéfice potentiel de la hausse des prix et de la demande accrue pour les puces mémoire utilisées dans les serveurs et les centres de données de l'intelligence artificielle

** La société de courtage estime que RMBS devrait connaître une croissance soutenue de son chiffre d'affaires de l'ordre de 17 à 19 % au cours des deux prochaines années

** "Alors que la part croissante des revenus des produits exercera une pression sur les marges brutes, nous nous attendons à ce que l'effet de levier opérationnel compense largement ces impacts" - courtage

** La note moyenne des 10 analystes couvrant RMBS est "buy" et leur PT médian est de 120 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, l'action RMBS a augmenté de ~74% par rapport au gain de ~42% de l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX

Valeurs associées

RAMBUS
125,9300 USD NASDAQ +14,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/01/2026 à 12:01:31.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/01/2026 à 12:01:31.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

