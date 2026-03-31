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Ramaco Resources progresse après que le conseil d'administration a autorisé une réorganisation interne
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 14:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions du mineur de charbon Ramaco Resources METC.O augmentent de 1,7 % à 14,67 $ avant le marché

** Le conseil d'administration de la société autorise la direction à poursuivre une réorganisation interne de l'entreprise visant à réduire le coût global du capital

** METC s'attend à ce que ses activités commerciales soient organisées en quatre divisions d'exploitation principales à la suite de la réorganisation

** L'objectif est de permettre à chaque division d'attirer les capitaux des investisseurs et des sources de financement les mieux adaptés à son profil unique de risque et de rendement

** La réorganisation devrait être mise en œuvre d'une manière fiscalement avantageuse en utilisant une série de transactions internes de restructuration de l'entreprise

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 19,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

RAMACO RRCS RG-A
14,4300 USD NASDAQ 0,00%
RAMACO RRCS RG-A
7,9500 USD NASDAQ 0,00%
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