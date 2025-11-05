Ramaco Resources chute après avoir fixé le prix d'une offre de dette convertible de 300 millions de dollars

5 novembre -

** Les actions de Ramaco Resources METC.O ont baissé de 10% avant la cloche à 23,88 dollars, un plus bas de près de deux mois, après une augmentation de capital

** METC, basée à Lexington, Kentucky, annonce tôt ce mercredi le prix () d'une offre publique de

300 millions de dollars d'obligations convertibles à 6 ans à 0 % (CBs)

** La société a l'

et Morgan Stanley sont les teneurs de livre conjoints pour l'offre de CBs

** Au 27 octobre, METC avait environ 55,2 millions et 10,8 millions d'actions de classe A et de classe B en circulation, respectivement, selon le dossier ()

** Les actions de METC ont terminé mardi en baisse de 4,6 %, réduisant le gain depuis le début de l'année à 165 %

** 6 des 7 analystes considèrent METC comme "strong buy" ou "buy", 1 comme "hold", et leur PT médian est de $43, selon les données de LSEG