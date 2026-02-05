Ralph Lauren subit des prises de profits après ses solides trimestriels
Le fabricant américain de vêtements haut de gamme a annoncé ce matin que son chiffre d'affaires s'était accru de 12%, à 2,4 milliards de dollars, sur son troisième trimestre fiscal, clos fin décembre. Le consensus visait, à titre de comparaison, des ventes de l'ordre de 2,3 milliards.
Le groupe new-yorkais, qui produit aussi des chaussures, des accessoires, des produits pour la maison et des parfums, indique avoir toutefois pâti de la faiblesse du dollar, qui a pesé à hauteur de 2,2 points de croissance sur le trimestre.
Son bénéfice net par du groupe s'est élevé à 362 millions de dollars, soit 5,82 dollars par action, sur le troisième trimestre, contre 297 millions de dollars, ou 4,66 dollars par titre, sur la même période de l'exercice précédent.
Il ressort, hors éléments exceptionnels, à 6,22 dollars par action, un chiffre supérieur aux attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur un profit de 5,81 dollars.
Le groupe né il y a plus de 55 ans et dont les marques comprennent entre autres Polo, Chaps et Club Monaco, dit désormais tabler sur un chiffre d'affaires en hausse d'environ 10% à taux de changes constants sur l'exercice 2025/2026, alors qu'il prévoyait jusqu'ici des ventes en progression de 5 à 7%.
Sa marge devrait quant à elle s'améliorer entre 1 et 1,4 point de base sur l'ensemble de l'exercice, là encore à changes constants, contre une précédente prévision qui allait de 0,6 à 0,8 point.
En dépit de ces résultats meilleurs que prévu et de ces objectifs revus à la hausse, l'action Ralph Lauren chutait de plus de 7% jeudi à la Bourse de New York dans les tous premiers échanges.
"Les résultats sont bons, mais c'est une valeur déjà très détenue par les investisseurs comme les fonds ou les hedge funds", explique un trader. "Du coup, même avec ces chiffres solides, il y a peu de nouveaux acheteurs potentiels et les investisseurs existants préfèrent prendre leurs profits", souligne-t-il.
Même avec le repli d'aujourd'hui, le cours de Bourse progresse encore de plus de 32% sur les 12 mois écoulés, à comparer avec un gain de 14% pour l'indice S&P 500 sur la même période.
