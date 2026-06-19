Ralph Lauren séduit toutes les générations lors de son défilé à Milan

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* La collection associait la gamme « Purple Label » de Ralph Lauren à sa ligne « Polo », plus accessible

* Ce défilé a marqué le deuxième retour de Ralph Lauren au calendrier des défilés milanais cette année

* La Fashion Week masculine de Milan se poursuit jusqu’à mardi avec Prada, Dolce & Gabbana et Giorgio Armani

* Ralph Lauren a affiché de solides performances malgré un ralentissement général du secteur

par Lisa Jucca

Ralph Lauren RL.N a présenté vendredi sa vision intemporelle du luxe américain, mêlant la couture traditionnelle à des styles plus jeunes et plus sportifs lors de son défilé printemps-été 2027, le premier jour de la Fashion Week masculine de Milan.

La collection s’est ouverte sur des ensembles deux pièces aux tons neutres et indigo de la ligne haut de gamme Purple Label de la marque, mêlant une coupe impeccable à des coupes plus décontractées. Elle a été suivie par une explosion de pièces colorées issues de sa ligne Polo Ralph Lauren, qui a revisité les codes classiques américains à travers des patchworks, des tissus texturés et des détails décoratifs.

Ce défilé intervient à un moment où Ralph Lauren affiche une relative vigueur. La marque, qui a habillé l’équipe américaine pour les Jeux olympiques d’hiver cette année, a enregistré des résultats en hausse et fait état d’une forte demande en Chine, alors même que le secteur du luxe dans son ensemble peine à sortir d’une période de ralentissement.

“Mon approche a toujours été cinématographique, créant des récits visuels et des univers qui inspirent. Chacun d’entre eux rend hommage à la personnalité de l’homme qui ne vit que pour repousser les limites de la créativité, de la compétition et de l’expression du style personnel,” a déclaré dans un communiqué le fondateur Ralph Lauren, qui n’était pas présent au défilé.

Organisé au sein du palais de la marque, dans le centre de Milan, ce défilé marquait le deuxième retour cette année au calendrier des défilés de la ville après des années d’absence.

Des invités, parmi lesquels le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton, l’acteur de “Crazy Rich Asians” Henry Golding et le chanteur colombien Maluma, ont assisté à l’événement, organisé dans un cadre intimiste de style résidentiel.

“Ce qui m’a vraiment marqué, c’est ce smoking bleu marine… Oh mon Dieu, c’était phénoménal,” s’est exclamé Henry Golding, visiblement enthousiaste.

La Fashion Week masculine de Milan se poursuivra jusqu’à mardi, avec un programme plus restreint que d’habitude comprenant notamment Dolce & Gabbana, Prada et Giorgio Armani. Gucci, Fendi et Emporio Armani sont passés à des défilés mixtes, tandis que la marque Zegna, cotée à la Bourse de New York, a organisé son dernier défilé à Los Angeles au début du mois.