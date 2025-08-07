Ralph Lauren revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à la demande des clients aisés

Ralph Lauren RL.N a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, signalant une forte demande de la part des clients aisés pour ses chemises Polo et ses pulls à maille câblée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Les actions du fabricant de vêtements ont augmenté de 2 % dans les échanges avant bourse, car il a également dépassé les attentes en matière de revenus et de bénéfices pour le premier trimestre.

Ralph, qui vend son populaire pull Polo Bear jusqu'à 398 dollars sur son site web, s'est appuyé sur ses clients fidèles à hauts revenus pour alimenter la croissance de ses ventes et de ses bénéfices.

La stratégie de l'entreprise consistant à augmenter les dépenses de marketing et l'innovation en matière de produits, ainsi qu'à réduire les promotions, l'a aidée à gagner des parts de marché dans ses principales catégories, telles que les tricots et les sacs à main.

Ses prévisions optimistes contrastent avec celles de ses grands rivaux européens, notamment Kering PRTP.PA , propriétaire de Gucci, et LVMH LVMH.PA , propriétaire de Dior, qui ont enregistré un ralentissement de leurs ventes au cours du dernier trimestre.

La directrice générale de Ralph Lauren, Patrice Louvet, a déclaré que la société restait prudente quant à l'environnement opérationnel mondial actuel au cours de la seconde moitié de l'exercice.

Elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 augmente d'un pourcentage faible à moyen par rapport à l'année dernière, alors que l'objectif précédent était une augmentation d'un pourcentage faible.

Elle prévoit que la marge d'exploitation augmentera d'environ 40 à 60 points de base après ajustement des fluctuations monétaires, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance modeste.

La société a déclaré que ces prévisions tiennent compte des pressions inflationnistes, des tarifs douaniers et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, entre autres facteurs.

Le chiffre d'affaires net du premier trimestre s'est élevé à 1,72 milliard de dollars, dépassant les prévisions de 1,66 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, l'entreprise a gagné 3,77 dollars par action, ce qui est supérieur aux estimations de 3,50 dollars.