Ralph Lauren relève ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 14:20

Ralph Lauren annonce relever ses objectifs pour l'exercice en cours, anticipant désormais, à taux de changes constants, une croissance de 5 à 7% de ses revenus et une expansion d'environ 60 à 80 points de base de sa marge opérationnelle.

La maison de vêtements haut de gamme justifie ce relèvement par 'une performance meilleure qu'anticipé au 1er semestre', et malgré 'une prudence continue au sujet de l'environnement économique global sur la 2e moitié de l'exercice'.

Au titre de son 2e trimestre 2025-26, Ralph Lauren a vu son BPA ajusté grimper de 49% à 3,79 dollars, battant ainsi le consensus de marché, avec une marge opérationnelle en amélioration de 270 points de base à 14,1%.

A 2 milliards de dollars, son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 17% (+14% à taux de changes constants), avec des progressions à deux chiffres à la fois en Amérique du Nord (+13%) en Asie (+17%) et en Europe (+22%).

Valeurs associées

RALPH LAUREN RG-A
316,985 USD NYSE 0,00%
