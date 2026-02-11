Ralph Lauren présente sa collection automne 2026 à l'occasion de la Semaine de la mode de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arriana McLymore

NEW YORK, NY, 11 février - Ralph Lauren RL.N a présenté mardi sa collection féminine automne 2026 avec des blazers corsetés dans les tons gris, des robes en velours et des broches en cristal, avant le début officiel de la Semaine de la mode de New York.

Le défilé de mode du fabricant de vêtements basé à New York intervient après qu'il a revu à la hausse ses prévisions de ventes et de marges annuelles la semaine dernière. Ses principaux modèles de robes et de costumes, ainsi que les augmentations de prix, ont permis à Ralph Lauren d'attirer les acheteurs les plus aisés de la génération Z.

Le mannequin Gigi Hadid a ouvert le défilé avec un col roulé de couleur sombre sous un ensemble de jupes marron. D'autres mannequins portaient des chapeaux à la mode, des écharpes à motifs et des manteaux de fourrure.

"C'est un peu plus doux, un peu plus de noir et de velours sombre, nettement plus de marrons", a déclaré David Lauren, le fils de Ralph Lauren, à propos de la collection. "C'est assez élégant, et c'est dans la fabrication et le détail de l'artisanat que ça se passe

Parmi les quelque 100 invités de Ralph Lauren figuraient Anna Wintour, Chief Content Officer et Global Editorial Director de Vogue, ainsi que les actrices Anne Hathaway et Ariana DeBose.

L'homonyme de la marque, Ralph Lauren, âgé de 88 ans, est "un créateur américain très important", a déclaré Mme Hathaway à Reuters. "C'est un New-Yorkais tellement important que je suis ravie d'être dans son orbite Le cours de l'action Ralph Lauren a augmenté d' un tiers au cours de l'année écoulée .