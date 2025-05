Ralph Lauren: hausse du dividende et des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 14:30









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Ralph Lauren fait part d'une hausse de 10% de son dividende trimestriel, à 0,9125 dollar par action, ainsi que d'un accroissement de son autorisation de rachats d'actions à hauteur de 1,5 milliard de dollars.



Au titre des trois derniers mois de son exercice 2024-25, le groupe publie un BPA ajusté en augmentation de 33% à 2,27 dollars, dépassant sensiblement le consensus, avec une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 1,6 point à 10,3%.



A 1,7 milliard de dollars, le chiffre d'affaires de la maison de vêtements haut de gamme s'est accru de 8% (+10% à taux de changes constants), porté notamment par une croissance de 12% en Europe (+16% à taux de changes constants).



Pour le trimestre en cours, Ralph Lauren table sur une amélioration de sa marge opérationnelle d'environ 1,5 à deux points et sur une croissance de ses revenus 'dans le haut de la plage à un chiffre', à taux de changes constants.





