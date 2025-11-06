Ralph Lauren en hausse après que la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et dépassé ses estimations de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre

6 novembre - ** Les actions de Ralph Lauren RL.N ont augmenté d'environ 1 % à 320,50 $ avant le marché ** La société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires trimestrielles, en pariant sur une demande résiliente

** La société s'attend maintenant à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente de 5 % à 7 %, alors qu'elle prévoyait auparavant un taux de croissance à un chiffre faible ou moyen

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 2,01 milliards de dollars, contre 1,89 milliard de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de ~37,2% depuis le début de l'année