Ralph Lauren en hausse après avoir relevé ses prévisions de recettes annuelles

7 août - ** L'action de Ralph Lauren RL.N a augmenté d'environ 3 % à 312,59 $ avant le marché ** RL augmente ses prévisions de revenus annuels grâce à la forte demande pour ses chemises Polo et ses chandails à tricot câblé

**La société s'attend à ce que les revenus de l'exercice 2026 augmentent d'un pourcentage faible à moyen par rapport à l'an dernier, comparativement à son objectif antérieur d'une augmentation d'un pourcentage faible

** La société annonce également un bénéfice par action ajusté de 3,77 $ au 1er trimestre, contre 3,50 $ estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 31 % depuis le début de l'année