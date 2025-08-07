 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 733,58
+1,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ralph Lauren en hausse après avoir relevé ses prévisions de recettes annuelles
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** L'action de Ralph Lauren RL.N a augmenté d'environ 3 % à 312,59 $ avant le marché ** RL augmente ses prévisions de revenus annuels grâce à la forte demande pour ses chemises Polo et ses chandails à tricot câblé

**La société s'attend à ce que les revenus de l'exercice 2026 augmentent d'un pourcentage faible à moyen par rapport à l'an dernier, comparativement à son objectif antérieur d'une augmentation d'un pourcentage faible

** La société annonce également un bénéfice par action ajusté de 3,77 $ au 1er trimestre, contre 3,50 $ estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 31 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

RALPH LAUREN RG-A
303,070 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank