Ralph Lauren chute après que son directeur général a évoqué les incertitudes économiques
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

7 août - ** Les actions de Ralph Lauren RL.N ont baissé de 7% à 281,87 $ dans les premiers échanges

** Le directeur général Patrice Louvet déclare que la société reste prudente quant à l'environnement opérationnel mondial pour la seconde moitié de l'année fiscale, citant "moins de visibilité" sur les conditions macroéconomiques

** Cependant, RL augmente ses prévisions de revenus annuels après la publication des résultats du premier trimestre, grâce à la forte demande pour ses chemises Polo et ses pulls en tricot câblé

** La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 augmente d'un pourcentage faible à moyen par rapport à l'année dernière, par rapport à son objectif précédent d'une augmentation d'un pourcentage faible

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 31 % depuis le début de l'année

