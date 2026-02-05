 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ralph Lauren : chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 14:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ralph Lauren RL.N a publié jeudi un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre qui a dépassé les estimations de Wall Street, soutenu par une forte saison des fêtes et une demande soutenue pour ses polos et ses sacs à main en cuir parmi les acheteurs aisés.

Le distributeur de luxe a fait état d'un bond de 12 % de son chiffre d'affaires trimestriel, qui s'élève à 2,41 milliards de dollars. Les analystes estimaient en moyenne une hausse de 7,9 % à 2,31 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

RALPH LAUREN RG-A
354,570 USD NYSE +0,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank