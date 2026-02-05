Ralph Lauren : chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ralph Lauren RL.N a publié jeudi un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre qui a dépassé les estimations de Wall Street, soutenu par une forte saison des fêtes et une demande soutenue pour ses polos et ses sacs à main en cuir parmi les acheteurs aisés.

Le distributeur de luxe a fait état d'un bond de 12 % de son chiffre d'affaires trimestriel, qui s'élève à 2,41 milliards de dollars. Les analystes estimaient en moyenne une hausse de 7,9 % à 2,31 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.