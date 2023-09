Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rallye: prorogation des procédures de conciliation information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 18:18









(CercleFinance.com) - Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris annoncent avoir sollicité et obtenu la prorogation d'un mois des procédures de conciliation jusqu'au 19 octobre 2023.





Valeurs associées RALLYE Euronext Paris +2.19%