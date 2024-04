Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rallye: perte nette de 8,5 milliards d'euros en 2023 information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 10:42









(CercleFinance.com) - Rallye, l'ancienne maison-mère de Casino, a annoncé vendredi une perte annuelle de près de 8,5 milliards d'euros, conséquence notamment de la dépréciation de la valeur des titres du distributeur.



La holding, désormais placée en de liquidation judiciaire, souligne que ses comptes consolidés pour l'exercice 2023 ont donc été arrêtés sur la base d'un abandon du principe de continuité de l'exploitation.



Dans un communiqué, Rallye souligne que ses résultats tiennent compte de la perte nette de quelque 5,7 milliards d'euros essuyée par Casino l'an dernier, sur fond de cessions, de pertes de valeurs et de restructuration financière.



Les comptes incluent par ailleurs la sortie et la dépréciation intégrale du 'goodwill' résiduel sur Casino, désormais classé en activités abandonnées, pour un montant total de 896 millions d'euros.



Ils intègrent également une moins-value nette de 477 millions d'euros suite à l'appropriation d'actions Casino, représentant 10,8% du capital de Casino, placées en fiducie-sûretés, par des établissements bancaires et Fimalac en remboursement de financements.



La valeur retenue pour les titres Casino étant leur cours de Bourse à la fin 2023, soit 0,7835 euro, la valeur comptable des titres Casino a été réduite de moitié.



La holding, qui a toujours été très endettée, affichait une dette financière nette de 3,25 milliards au 31 décembre 2023, contre 3,1 milliards un an plus tôt.



Rallye, qui contrôlait plus de 50% du capital de Casino avant la crise de ce dernier, ne détenait plus qu'une participation résiduelle de 0,1% suite à la recapitalisation massive orchestrée par son ancienne filiale.





