Rallye ne détient plus que 43,57% du capital de Casino - AMF

PARIS, 22 juillet (Reuters) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a déclaré mercredi dans un communiqué avoir été informé par courrier en date du 21 juillet que Rallye GENC.PA avait franchi en baisse, lundi, le seuil de 50% du capital de Casino Guichard Perrachon CASP.PA . A l'issue de cette opération, Rallye ne détient plus que 43,57% du capital de Casino et 56,53% des droits de vote. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris +1.18% RALLYE Euronext Paris +1.34%