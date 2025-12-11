Rallye des sociétés de paiement : Visa en tête des gains du Dow Jones, American Express atteint un record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 décembre - ** Les actions des sociétés de paiement étaient en forte hausse jeudi, Visa V.N a augmenté de ~5 % et s'est placée en tête des gains de l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI , et American Express AXP.N a augmenté de ~2 % et a atteint un niveau record.
** Mastercard MA.N a augmenté de plus de 3 % et visait son plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis le début du mois d'avril.
** Bank of America a fait passer jeudi les actions du réseau de paiement Visa de "neutre" à "achat", ce qui a permis à Visa de réaliser sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le 9 avril. ** L'annonce par le directeur général d'AXP , Stephen Squeri, lors d'une conférence de Goldman Sachs, que legéant des cartes de crédit avait constaté une croissance de 9 % des dépenses de consommation au détail aux États-Unis autour de la semaine clé des achats de Thanksgiving, a probablement stimulé le secteur dans son ensemble
** Le mercredi, les actions d'AXP ont clôturé en hausse de 3,2 %. Jeudi serait son troisième jour consécutif de hausse.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer