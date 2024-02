Ralentissement en vue de la croissance mondiale (OCDE)

(AOF) - L'Organisation de coopération et de développement économiques a dévoilé ce lundi ses nouvelles prévisions. La croissance économique mondiale devrait être limitée à 2,9% en 2024, selon l'OCDE, après 3,1% en 2023. La croissance de la zone euro n'atteindrait que 0,6% puis 1,3% l'année suivante. La croissance française, en 2024, serait de 0,6% et celle de l'Allemagne de 0,3%. Les marchés émergents, particulièrement l'Inde et l'Indonésie, tireront la croissance mondiale cette année à rebours de la Chine, qui enlisée dans une crise immobilière est promise à un certain ralentissement.

Pour l'OCDE, la tendance désinflationniste devrait se poursuivre.

La hausse des prix à la consommation dans les pays du G20, hors Argentine et Turquie (deux pays à forte inflation), devrait passer de 3,6% en 2023 à 2,6% en 2024 et 2,4% en 2025.