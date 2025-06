Ralentissement de la contraction du secteur des services français en mai

(AOF) - En France, l’indice PMI HCOB de l’activité commerciale – qui compare le volume d’activité du mois en cours à celui du mois précédent – s’est maintenu en dessous de la barre des 50 sans changement en mai, prolongeant ainsi la tendance observée depuis septembre 2024 et signalant une nouvelle détérioration de la conjoncture du secteur. S’étant toutefois redressé de 47,3 en avril à 48,9, il a atteint son plus haut niveau depuis décembre dernier et signale ainsi la plus faible contraction de l’activité observée cette année. Il était attendu à 47,4.

Le nouveau repli de l'activité a principalement reflété, selon les entreprises interrogées, un affaiblissement de la demande clients. En effet, faisant écho à la tendance observée pour l'activité, le volume global des nouvelles affaires a diminué pour le neuvième mois consécutif, les répondants à l'enquête ayant fréquemment mentionné des difficultés budgétaires chez leurs clients ainsi que la frilosité de ces derniers. Malgré un ralentissement par rapport à avril, le repli de la demande est en outre demeuré soutenu.

Parallèlement, s'étant redressé de 47,8 en avril, à 49,3, en France, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale (une moyenne pondérée de l'indice PMI HCOB relatif au secteur manufacturier français et de l'indice HCOB de l'activité commerciale du secteur des services français) s'est rapproché de la barre des 50 points sans changement et n'a ainsi signalé qu'une baisse marginale de l'activité du secteur privé français en mai, la plus faible des neuf derniers mois de contraction dans le secteur. Il était attendu à 48.

Le volume global des nouvelles affaires a de nouveau diminué, prolongeant ainsi la tendance observée depuis le milieu de l'année 2024. La contraction ayant toutefois nettement marqué le pas dans le secteur manufacturier comme dans celui des services, la baisse de la demande dans l'ensemble du secteur privé a été bien plus faible que celle enregistrée en avril. Le repli des nouvelles affaires à l'export s'est en revanche légèrement accéléré au cours du mois.