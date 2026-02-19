Raksul relève de 11 % l'offre de MBO soutenue par Goldman et prolonge la période d'appel d'offres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La direction de la société japonaise d'impression numérique Raksul 4384.T a augmenté le prix de son offre de rachat des actions de la société à 1 900 yens , contre 1 710 yens par action, a-t-elle déclaré dans un communiqué jeudi. La société a également prolongé la période d'appel d'offres, la portant de jeudi au 9 mars, après l'avoir déjà prolongée une fois auparavant. Un fonds créé par Goldman Sachs GS.N mène l'offre publique d'achat et, en cas de succès, il est prévu de transférer 50 % des droits de vote de la société à Yasukane Matsumoto, président du conseil d'administration de Raksul, et à Yo Nagami, président. Cette affaire est le dernier exemple en date d'une augmentation du prix de l'offre dans le cadre d'une opération de retrait de la cote au Japon, alors que les actionnaires s'élèvent de plus en plus contre des opérations jugées sous-évaluées. Les autorités japonaises ont cherché à stimuler les fusions et acquisitions au Japon afin de revigorer les marchés de capitaux et d'augmenter la valeur des entreprises.

Le mois dernier, le quotidien économique Nikkei a cité le gestionnaire d'actifs Baillie Gifford, basé à Édimbourg, qui a déclaré que le prix de l'offre était "beaucoup trop bas". Les actions de Raksul se négocient au-dessus du prix de l'offre de rachat de 1 710 yens depuis l'annonce du plan de MBO en décembre.

Après la nouvelle, les actions de Raksul ont effacé les gains antérieurs et se négociaient en baisse de 2,1% à 0510 GMT. Le mois dernier, un groupe de sociétés Toyota Motor 7203.T a augmenté le prix de son offre publique d'achat pour le fabricant de chariots élévateurs Toyota Industries 6201.T suite à l'opposition sévère des actionnaires minoritaires, y compris l'investisseur activiste Elliott Management, qui a fait valoir que l'offre sous-évaluait l'entreprise.