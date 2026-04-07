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Raise : Alexandre Cormerais nommé chief data officer
information fournie par AOF 07/04/2026 à 15:44

(AOF) - Raise, groupe européen d’investissement, pionnier de la finance engagée, annonce l’arrivée d’Alexandre Cormerais au poste de chief data officer. Il rejoint le groupe pour accélérer le déploiement de sa stratégie data et intelligence artificielle. Il rejoint le groupe sous la direction d’Aymeric Marraud des Grottes, partner Raise invest et head of innovation groupe. Il vient renforcer une équipe déjà constituée de data engineers, prompt engineers et d'une responsable de projets stratégie et innovation, dédiée au développement des capacités data et IA de Raise.

Ingénieur diplômé de CentraleSupélec et titulaire d'une licence d'économie appliquée de l'Université Paris-Dauphine, Alexandre Cormerais cumule plus de quinze ans d'expérience dans la structuration de la donnée et le déploiement de stratégies d'intelligence artificielle.

Après une première expérience chez Criteo, il rejoint Dailymotion, où il contribue au développement de produits data à grande échelle. Il poursuit ensuite son parcours chez Artefact, cabinet de conseil spécialisé en data et IA, où il accompagne pendant plusieurs années des clients français et internationaux dans la valorisation de leurs données.

L'ambition de l'équipe innovation de Raise est désormais de structurer et d'approfondir l'adoption de l'intelligence artificielle au sein du groupe, en travaillant notamment sur les architectures data, les workflows d'agents et les systèmes agentiques, l'intégration des modèles de langage (LLM) dans les processus métiers, ainsi que les enjeux de sécurité, de fiabilité et de gouvernance des infrastructures.

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