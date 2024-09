Raiffeisen va internaliser la gestion des fonds Futura

La banque suisse Raiffeisen a annoncé qu’elle allait internaliser la gestion de ses fonds Futura à partir de juillet 2027. Cette gamme de treize fonds, représentant un encours de 12,9 milliards de francs suisses, est actuellement gérée par Vontobel. Cela ne concernera pas Raiffeisen Futura Immo Fonds.

« Ces dernières années, Raiffeisen a activement investi dans la compétence en placements. Il était donc évident et cohérent de prendre en charge également la gestion de fortune des fonds Futura actifs en interne et de renforcer ainsi la perception de Raiffeisen comme une banque de placement compétente », justifie Roland Altwegg, responsable du département Produits & Investment Services et membre de la direction de Raiffeisen Suisse, dans un communiqué.

La gestion des fonds sera assurée par l’Investment Center de Raiffeisen Suisse. Des équipes y sont déjà responsables de la gestion des fonds et de portefeuilles, précise une porte-parole de Raiffeisen.

« Le processus de transition sera soigneusement géré afin d’assurer une expérience transparente pour tous les clients concernés », indique de son côté Vontobel, qui assure que l’impact sur son bénéfice consolidé en 2027 sera minime.