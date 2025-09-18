Radian rachète le syndicat de Lloyd's Inigo pour 1,7 milliard de dollars dans le cadre d'une opération d'assurance spécialisée

(Ajout d'actions, d'informations sur la société et sur l'opération à partir du paragraphe 2)

Radian Group RDN.N a déclaré jeudi qu'il achèterait la société britannique Inigo pour 1,7 milliard de dollars, alors que l'assureur hypothécaire américain cherche à se transformer en un assureur spécialisé multi-lignes à l'échelle mondiale.

L'expansion de la société sur le marché spécialisé mondial de Lloyd's fait suite à un examen stratégique visant à diversifier ses activités au-delà de ses offres traditionnelles d'assurance hypothécaire.

Les actions de Radian, basée à Wayne, en Pennsylvanie, ont augmenté de 4,1 % avant la cloche.

Les activités spécialisées d'Inigo, un syndicat de Lloyd's fondé en 2020, sont principalement axées sur les États-Unis et devraient générer 1,6 milliard de dollars de primes brutes émises cette année.

"Nos portefeuilles respectifs sont très complémentaires et ne se chevauchent pas", a déclaré Richard Watson, directeur général d'Inigo.

Inigo souscrit des assurances spécialisées multi-classes et sert certaines des plus grandes entreprises commerciales et industrielles du monde.

Lloyd's of London est un marché d'assurance commerciale qui fournit des services d'assurance spécialisés aux entreprises dans plus de 200 pays et territoires.

Radian prévoit de se défaire de ses activités de conduit hypothécaire, de titre de propriété et de services immobiliers dans un délai d'un an.

La société s'attend à ce que l'opération avec Inigo génère une augmentation du bénéfice par action de l'ordre de 10 % pour l'ensemble de l'année 2026 et double son chiffre d'affaires annuel total.

La transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026, valorise Inigo à 1,5 fois ses capitaux propres projetés à la fin de 2025.

Les fondateurs d'Inigo, Watson, Russell Merrett et Stuart Bridges, continueront à diriger l'entreprise.

Goldman Sachs et l'équipe Capital & Advisory de Guy Carpenter sont les conseillers financiers de Radian pour cette opération.