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Rackspace en hausse, réduit ses effectifs et signe un accord avec AMD concernant un centre de données
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 23:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** La société de services de cloud computing Rackspace Technology RXT.O progresse de 0,6% à 6,25 dollars en séance prolongée, après avoir clôturé en hausse d'environ 5% mardi

** RXT signe un accord concernant des centres de données avec le fabricant de puces Advanced Micro Devices AMD.O

** Les deux entreprises indiquent qu’elles déploieront progressivement 30 mégawatts de puissance de calcul IA basée sur la technologie AMD dans les centres de données de RXT à travers le monde

** RXT indique dans un document réglementaire avoir approuvé le 10 juin un plan de réorganisation de ses effectifs afin de se concentrer davantage sur l’IA d’entreprise régulée

** Cette réorganisation devrait entraîner le licenciement d’environ 15% des effectifs mondiaux de RXT

** À la clôture d’hier, RXT affichait une hausse d’environ 540% depuis le début de l’année

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
507,2900 USD NASDAQ -7,30%
RACKSPACE TECH
6,2100 USD NASDAQ +4,99%
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