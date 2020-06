Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Racisme-Johnson ne voit pas de raison d'interdire l'hymne du rugby anglais Reuters • 19/06/2020 à 16:16









LONDRES, 19 juin (Reuters) - Boris Johnson a jugé vendredi plus utile de se concentrer sur le fond du problème du racisme que sur les symboles et a ajouté qu'il ne voyait pas de raison d'interdire l'hymne "officieux" du rugby anglais, "Swing Low, Sweet Chariot". Cette chanson, entonnée à pleins poumons par les supporters anglais depuis les années 1980 dès que le XV de la Rose commence à prendre l'ascendant sur son adversaire, aurait été écrite au XIXe siècle par un esclave noir. Considérant que l'immense majorité des supporters ignorent tout des origines de cette chanson, la Fédération anglaise de rugby (RFU) a déclaré jeudi vouloir les informer de ce contexte historique afin qu'ils prennent des "décisions éclairées". Interrogé sur le sujet, Boris Johnson a déclaré vendredi à Sky: "Je ne pense assurément pas qu'il doive y avoir la moindre espèce d'interdiction de chanter cela." "Franchement, je pense que ce que les gens devraient faire, c'est de moins se concentrer sur les symboles de discrimination (...) toutes ces questions que les gens soulèvent maintenant avec les statues, les chansons et le reste, je peux voir pourquoi ils y sont très sensibles, je le comprends", a dit le Premier ministre britannique. "Mais ce sur quoi je veux me concentrer, c'est le fond du problème." (Guy Faulconbridge et Kate Holton version française Bertrand Boucey, édité par Henri-Pierre André)

