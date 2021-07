Rachat par MetEx de la part minoritaire détenue par des fonds gérés par

Bpifrance Investissement dans METEX NØØVISTA pour 31,5 M€



Lancement d'un placement privé d'un montant d'environ 60 M€, dont :

- 31,5 M€ à libérer par compensation de la créance des fonds gérés par Bpifrance Investissement au résultat du rachat susmentionné

- 15 M€ de souscriptions supplémentaires des fonds gérés par Bpifrance Investissement

- 5 M€ d'engagements de souscription d'investisseurs financiers tiers





Clermont-Ferrand, le 7 juillet 2021, 18h15 CEST - METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX - la « Société »), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord avec ses partenaires le fonds SPI - Sociétés de Projets Industriels et le fonds BEI - Sociétés de Projets Industriels, gérés par Bpifrance Investissement (les « Fonds SPI »), pour leur racheter la part minoritaire qu'ils détiennent dans METEX NØØVISTA (le « Rachat ») et le lancement d'une augmentation de capital d'un montant d'environ 60 millions d'euros avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées par l'assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2021 aux termes de sa 14ème résolution (l'« Offre »).