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Rachat éventuel de Delivery Hero par Uber ? Jefferies reste à l'achat
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 12:13

Delivery Hero a annoncé que Uber avait presque triplé sa participation dans son capital depuis avril (pour atteindre 19,5 %). Suite à cette annonce, Jefferies confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 110 E.

Cet accord permet à Uber d'accéder à 46 nouveaux marchés de livraison.

Jefferies pense que l'annonce d'aujourd'hui va susciter de nouveaux débats concernant le rachat éventuel de Delivery Hero par Uber, ce qui pourrait accroître la valeur d'UberOne et multiplier les opportunités de ventes croisées sur de nombreux nouveaux marchés de la livraison où des services de mobilité sont déjà proposés.

"Le multiple VE/EBITDA de Delivery Hero pour 2027 est de 10x, contre 12x pour Uber, ce qui limite (voire supprime) les possibilités d'arbitrage et met davantage l'accent sur les synergies potentielles" indique le bureau d'analyse.

Jefferies estime que l'implantation géographique de Delivery Hero complète celle d'Uber : Delivery Hero propose des services de livraison à travers 11 marques distinctes dans 64 pays. Uber ne propose des services de livraison que sur 22 de ces marchés, malgré la présence de ses services de mobilité dans plus de 40 pays.

Selon l'analyste, une acquisition complète de Delivery Hero pourrait renforcer la présence multiplateforme d'Uber.

Jefferies note également que Delivery Hero offre également à Uber l'accès à des marchés importants et attractifs tels que l'Italie et l'Arabie saoudite, dont Uber s'était retiré en raison de la concurrence et des contraintes réglementaires.

"Pour l'instant, les services de livraison d'Uber et de Delivery Hero ne se chevauchent que sur quatre marchés de livraison de l'UE (Pologne, Portugal, Espagne, Suède), ce qui pourrait contribuer à apaiser les organismes de réglementation de l'UE" rajoute Jefferies.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 19/05/2026 à 12:13:00.

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