Rachat de Challenges par LVMH: les rédactions demandent des garanties

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les rédactions de Challenges, Sciences et Avenir et La Recherche, en train d'être rachetés par le géant du luxe LVMH , ont interpellé vendredi son propriétaire, le milliardaire Bernard Arnault, pour demander des garanties sur leur indépendance et leur avenir.

Ces demandes ont été formulées dans une lettre ouverte des Sociétés des journalistes (SDJ) de Challenges, de Sciences et Avenir et La Recherche, et du CSE (comité social et économique) des éditions Croque Futur, qui publient ces titres.

Cette lettre ouverte commune, consultée par l'AFP, est adressée à M. Arnault et à Claude Perdriel, actuel actionnaire majoritaire de Croque Futur.

Les signataires demandent d'une part à LVMH "la signature des chartes d'indépendance" des trois titres.

"L'indépendance éditoriale est une garantie essentielle de qualité aux yeux des lecteurs (...) Elle sera la preuve du maintien d'une forme de pluralisme des médias au sein du pôle presse de LVMH", font valoir les rédactions.

En octobre, les journalistes de Challenges avaient craint une "reprise en main idéologique de la rédaction" par Bernard Arnault, faute de reconduction de la charte.

La lettre ouverte demande en outre "la présentation d'une vision stratégique claire de la part de LVMH".

"Nous souhaitons savoir quels investissements sont prévus pour notre groupe de presse, comment il sera réorganisé, qui seront ses dirigeants (président, directeur général), ou encore quelles seront les conséquences sociales", écrivent les signataires.

Enfin, ils réclament "de nouveaux interlocuteurs pour mener les discussions" entre représentants du personnel et actionnaires dans le cadre du rachat.

Ils contestent notamment la présence côté LVMH de Nicolas Beytout, patron du journal L'Opinion, qui appartient au géant du luxe. Selon les signataires, il "ne saurait participer au processus d'acquisition d'un journal concurrent, pour des raisons de conflit d'intérêt".

M. Perdriel va passer la main fin décembre, à 99 ans. Il est tombé d'accord fin septembre avec LVMH pour lui céder Challenges, Sciences et Avenir et La Recherche, pour un euro symbolique.

LVMH était entré dès 2020 à hauteur de 40% au capital des éditions Croque Futur.

Le géant du luxe détient déjà le groupe Les Echos-Le Parisien, qui comprend les quotidiens éponymes et Radio Classique. Il a aussi racheté cette année la totalité du quotidien libéral L'Opinion et du site d'actualité financière L'Agefi, dont il détenait déjà des parts.