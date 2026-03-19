Rachat de Challenges par LVMH: la requête de RSF et de syndicats de journalistes rejetée

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le Conseil d'Etat a rejeté mercredi la requête déposée par Reporters sans frontières (RSF) et les syndicats de journalistes SNJ et SNJ-CGT qui réclamaient au gouvernement et à l'Arcom de conduire une évaluation sur le pluralisme dans les médias après le rachat de Challenges par LVMH .

"Aucun texte ne donne, en l'état actuel du droit français, compétence à une quelconque autorité, notamment pas à l'Arcom, pour évaluer les effets d'une cession (...) sur le pluralisme des médias et l'indépendance éditoriale", écrit le Conseil d'Etat dans sa décision consultée par l'AFP.

Il conviendrait pour cela d'adopter un texte de loi le permettant, or la haute juridiction administrative indique ne pas avoir le pouvoir de contraindre le législateur.

RSF comme les syndicats invoquaient une "condition d'urgence" pour motiver leur demande d'obliger l'Etat à examiner ce rachat et ses conséquences en matière de concentration. Ils estiment que l'acquisition fin 2025 du deuxième titre économique français par LVMH, qui détient déjà plusieurs journaux économiques comme Les Echos, fait peser un risque sur la pluralité de l'information.

Les demandeurs ont également invoqué un règlement européen sur la liberté dans les médias pour appuyer leur demande, l'"European Media Freedom Act" (EMFA), entré en vigueur en 2025, mais qui n'a toujours pas été transposé dans le droit français.

La rédaction craint une remise en cause de son indépendance, les journalistes s'inquiétant notamment de la dénonciation de la charte d'indépendance du magazine effectuée le 21 février. Celle-ci octroie à la rédaction un pouvoir d'approbation pour la nomination de son directeur et prône "l'adhésion à une économie sociale de marché".

Le rachat de Challenges a été finalisé avec celui de Sciences et Avenir et La Recherche, tous détenus auparavant par Claude Perdriel.

LVMH, qui détient déjà le groupe Les Echos-Le Parisien et Investir, a aussi racheté en 2025 la totalité du quotidien libéral L'Opinion et du site d'actualité financière L'Agefi.