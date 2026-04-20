QXO coche une nouvelle case en matière de fusions-acquisitions avec l'accord de 17 milliards de dollars de TopBuild

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Le distributeur américain de matériaux de construction QXO QXO.N a accepté dimanche d'acheter le distributeur et installateur de matériaux de construction TopBuild BLD.N dans le cadre d'une transaction de 17 milliards de dollars , marquant une autre acquisition majeure sous l'égide du milliardaire Brad Jacobs

** Les actions de BLD font un bond d'environ 19 %, tandis que QXO chute de 5 %

L'ÉCHELLE RENCONTRE LA STRATÉGIE

** Selon Jefferies, bien que le modèle de BLD, axé sur l'installation, diffère de celui de QXO, qui se concentrait auparavant sur la distribution pure, l'opération est stratégiquement attrayante car elle apporte des actifs de haute qualité et rapproche QXO de ses clients

** D.A. Davidson déclare que l'opération apporte un opérateur de premier plan et améliore la société combinée en ajoutant des activités d'installation à grande échelle qui augmentent sa valeur au-delà de la distribution pure

** Truist Securities estime que l'opération pourrait accroître les bénéfices de manière significative d'ici 2027, grâce à la valorisation élevée de QXO, aux marges importantes de BLD et à l'amélioration potentielle de l'environnement de marché

** William Blair estime que l'opération est positive car elle s'inscrit dans la stratégie de QXO qui consiste à construire une plateforme de matériaux de construction entièrement intégrée par le biais d'acquisitions transformationnelles