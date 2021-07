Qwamplify:"Un attrait spéculatif renforcé"

Une opération sur la base de multiples attractifs dans le secteur

Artefact annonce que ses principaux actionnaires (François de la Villardière, Vincent Luciani et Guillaume de Roquemaurel) ainsi que certains actionnaires de référence (le Fonds Nobel, Financière Arbevel, Truffle Capital et Otus) sont entrés en négociations exclusives avec Ardian Expansion pour la cession d'un bloc de 17 811 366 actions (52,09% du capital et des DDV). L'offre d'Ardian Expansion valorise ainsi 100% du capital à 328,9 M€ sur la base d'un prix à 7,80 € (prime spot de 42,3%) et fait ressortir des multiples de 3,3x le CA et 14,8x l'EBE 2022e.



Alors que le secteur se paie aujourd'hui plus de 9,6x l'EBIT NTM (Next Tweelve Month), Qwamplify se paie 7,5x. Autrement dit, le titre subit une décote de près de 30,0% vis-à-vis de ses pairs (Artefact, Bilendi et High Co), un niveau qui nous paraît injustifié compte tenu : 1/ du profil de génération de cash, 2/ de la qualité des fondamentaux du dossier, 3/ des perspectives de développement et 4/ de l'aspect spéculatif. Au regard de sa faible valorisation, le cours actuel constitue, selon nous, un bon point d'entrée.



Recommandation



Par conséquent, suite à cette publication et à la hausse de notre échantillon de comparables, nous relevons notre objectif de cours à 12,00 € (vs 10,50 €).