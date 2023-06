QWAMPLIFY - Résultats S1 2023

DES RÉSULTATS SEMESTRIELS SOLIDES :

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 1ER SEMESTRE 2023: 1 M€ (10% de la MB)

& RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 0,6 M€ (6% de la MB)

LANCEMENT DES NOUVELLES PLATEFORMES DE MARQUES

BESPOKE & QWAMPLIFY



Levallois-Perret, France, le 20 juin 2023, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ce jour ses résultats, non audités, pour le 1er semestre 2023 (octobre 2022 – mars 2023).



Au cours du 1er semestre 2023, le Chiffre d’Affaires consolidé a progressé pour atteindre 16,4 M€ (+9,4%) alors que la Marge Brute s’est élevée à 10,1 M€, en légère baisse de 0,1 M€. Le Résultat d’exploitation atteint 1,05 M€, à 10,3% de la Marge Brute, en baisse de 34%.

Ce résultat est majoritairement affecté par une hausse de 1 M€ (+15%) des salaires et charges associées, due notamment au renforcement de la direction du groupe et à l’intégration de l’agence Bespoke, acquise en juillet 2022 avec une quinzaine de collaborateurs.

De ce fait, le Résultat Net Part du Groupe atteint 0,6 M€, à 6,1% de la Marge Brute en baisse de 30%.

Avec une Marge Brute d'Autofinancement solide à 0,9 M€, la trésorerie brute reste à un niveau élevé, soit à 14,5 M€, en hausse de 1,5 M€. Le Groupe a maintenu un endettement quasi stable (+0,2 M€) malgré un nouvel emprunt de 1,5 M€ pour le financement de 70% des titres de l’agence Bespoke.

La trésorerie nette propre reste donc très solide à 3,8 M€.