Qwamplify - Résultats S1 2021

FORTE HAUSSE DES RÉSULTATS au 1er Semestre 2021:

RÉSULTAT D'EXPLOITATION : +114% À 2,9 M€ (27% de la Marge Brute)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 2 M€ (19% de la Marge Brute)





Levallois-Perret, France, le 15 juin 2021, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ses résultats consolidés du 1er semestre 2021 (octobre 2020 - mars 2021) :

Au cours du 1er semestre 2021, grâce à une augmentation significative du Chiffre d'Affaires consolidé atteignant les 15,8 M€ (+23,3% et +10,4% en organique), une Marge Brute de 10,7 M€, en hausse de 26,3%, et des charges opérationnelles, notamment salariales, maîtrisées, l'Excédent Brut d'exploitation (EBE) a quasiment doublé, atteignant 3,1 M€ (+97,9%).

Le Résultat d'Exploitation semestriel a été multiplié par plus de 2 (+114,1%) affichant son meilleur niveau historique : 2,9 M€ soit 27% de la Marge Brute.

Le Résultat Net Part du Groupe est de 2M€ (-23%). Une évolution qui s'explique par l'enregistrement au cours du 1er semestre de l'année précédente d'une plus-value de cession exceptionnelle de 4,9 M€ liée à la vente des titres Bilendi pour 10,4 M€, intervenue le 11 février 2020. Retraité de cet élément, le Résultat Net semestriel est également en très forte progression.