Qwamplify - Résultats Annuels 2020, Chiffre d'Affaires et Marge Brute T1 2021

RESULTATS ANNUELS 2020 SUPERIEURS AUX ANTICIPATIONS :

RESULTAT D'EXPLOITATION : 3,1M€ (18% de la Marge Brute)

RESULTAT NET PART DU GROUPE HISTORIQUE : 5,4M€ (x2)

---

CROISSANCE SOUTENUE AU 1er TRIMESTRE 2021 :

MARGE BRUTE : 5,5M€ en consolidé (+25%) / 4,6M€ à périmètre comparable (+4,5%)



Levallois Perret, le 28 janvier 2021

Le Groupe Qwamplify annonce ce jour ses résultats annuels 2020 audités pour l'exercice clos le 30 septembre 2020. Pour rappel, la société Highten est consolidée à 100% depuis le 2nd semestre 2019, les sociétés La revanche des sites et Meet your data (acquises le 30 avril 2020) depuis le 2nd semestre 2020 et la société Kamden Media (acquise le 12 juin 2020) depuis juin 2020.