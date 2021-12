QWAMPLIFY - Marge Brute et Chiffre d’Affaires T4 & annuels 2021

MARGE BRUTE T4 : +1,3% à 4,8 M€ (+1,3% à PC*)

MARGE BRUTE ANNUELLE : +21,4% à 21 M€ (19,4 M€ à PC* / +11,9%)

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL : +21,1% à 31 M€



RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ATTENDUS EN FORTE HAUSSE



Levallois-Perret, France, le 7 décembre 2021, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ce jour son Chiffre d’Affaires et sa Marge Brute non encore audités pour le 4ème trimestre 2021 (juillet-septembre 2021) et l’année 2021 (Octobre 2020 - Septembre 2021)