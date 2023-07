QWAMPLIFY - Marge Brute et Chiffre d’Affaires T3 2023

Données 9 mois (Octobre 2022-Juin 2023)

CHIFFRE D’AFFAIRES: 24,9 M€ (+4,3% / -1,8% à PC*)

MARGE BRUTE: 15,6 M€ (-1,5% / -8,3% à PC*)



Levallois-Perret, France, le 25 juillet 2023, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions marketing digitales & media annonce ce jour son Chiffre d’Affaires (CA) et sa Marge Brute (MB) pour le 3ème trimestre 2023 (avril – juin 2023) :

Au cours du 3ème trimestre 2023, comme anticipé, le Chiffre d’Affaires consolidé a baissé de 4,5% à 8,5 M€ (-8,9% à périmètre comparable), significativement impacté par la baisse des ventes en emailing et coregistration et le contexte de baisse de la consommation qui affecte les budgets médias, en particulier dans le Retail. L’intégration de l’agence de Branding Bespoke et Eurateach, qui ont été consolidées à partir de juillet 2022, ont permis d’atténuer la baisse.

La Marge Brute s’est mieux comportée et se rétracte légèrement de 2,1% à 5,4 M€. A périmètre comparable, le recul est de 7,7% à 5,1 M€. Le taux de Marge Brute s’est légèrement amélioré pour la première fois depuis 8 trimestres à la faveur d’un mix produits plus favorable et d’un début d’effet de hausse des prix.