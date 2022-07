Qwamplify - Marge Brute et Chiffre d’Affaires T3 2022

CHIFFRE D’AFFAIRES 3ÈME TRIMESTRE 2022 : 8,9 M€ (+5,5%) & MARGE BRUTE : 5,5 M€ (+0,3%)

FORTE DYNAMIQUE DES VENTES DIGITALES

ACQUISITION D’EURATEACH, GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE & QUALIOPI



Levallois-Perret, France, le 26 juillet 2022, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ce jour son Chiffre d’Affaires (CA) et sa Marge Brute (MB) pour le 3ème trimestre 2022 (avril – juin 2022).



CHIFFRE D’AFFAIRES ET MARGE BRUTE 3EME TRIMESTRE 2022 (AVRIL - JUIN 2022)

Au cours du 3ème trimestre 2022, le Chiffre d’Affaires consolidé retrouve une croissance plus rapide qu’anticipée et atteint un niveau jamais constaté jusqu’alors, à 8,9 M€ (+5,5 %). Les activités digitales ont connu une forte dynamique, tandis que le CA global reste affecté par la baisse du CA des campagnes Shopper en France et dans les pays Nordiques.

La Marge Brute augmente de 0,3 % à 5,5 M€, et ce malgré une base particulièrement forte puisque la Marge Brute du 3ème trimestre 2021 avait enregistré la plus forte croissance historique trimestrielle à +36,5 %.

La signature de campagnes digitales auprès de nouveaux clients, le cross sell intra groupe mais aussi une avancée des soldes de 10 jours par rapport à l’exercice précédent ont notamment permis cette belle dynamique dans le digital.