Qwamplify:"Marge Brute en forte hausse !"

Publication de la marge brute S1 2020-21

Qwamplify publie un chiffre d'affaires S1 2021 de très bonne facture avec une croissance de +23,2% à 15,8 M€. Le S1 profite de l'intégration de La Revanche des Sites, Kamden et Meet Your Data (acquises au S2 en 2019-20) et de la croissance organique en hausse (+10,3% à 14,1 M€) portée par 1/ la dynamique des campagnes d'activation sur les biens durables et 2/ de l'activité SEO qui reste soutenue. La marge brute progresse plus fortement et ressort ainsi en progression de 26% à 10,7 M€ et de 7,7% à périmètre comparable à 9,2 M€.



Recommandation



Suite à cette publication notre objectif de cours ressort à 9,50 € (vs 9,00€). Notre recommandation reste à l'Achat compte tenu de notre potentiel d'upside de 27%.