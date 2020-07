QWAMPLIFY - Marge brute, Chiffre d'Affaires T3 2020 et Recentrage de la Direction

MARGE BRUTE (MB) du 3ème TRIMESTRE 2020 à 4M€ (-12%)

(3,4M€ à périmètre comparable soit -26%)

MARGE BRUTE 9 MOIS (Oct-Juin) 2020 à 12,6M€ (-5%)

(11,4M€ à périmètre comparable soit -14%)

RECENTRAGE DE LA DIRECTION DU GROUPE

Le Groupe Qwamplify annonce ce jour sa Marge Brute consolidée non auditée pour le troisième trimestre de l'exercice 2020 (Avril-Juin) à 4M€, en baisse de 12,1%, intégrant les sociétés La revanche des sites et Meet your data sur 3 mois et Kamden Media sur Juin. À périmètre comparable (PC), la marge brute atteint 3,4M€ en baisse de 25,7%. Le Chiffre d'Affaires résiste mieux avec une baisse de seulement 6,5%.

