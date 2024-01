Qwamplify : Le grand écart

Publication des résultats annuels 2023

Après avoir publié un CA 2023 de 31,5 M€, en croissance de +1,3% (-2,6% à périmètre constant), Qwamplify révèle ses résultats annuels. L’EBE du groupe ressort en baisse de -22% à 2,9 M€ (vs 3M€ prévision EuroLand). Le REX 2023 avant dépréciation des écarts d’acquisition recule fortement (-37% vs 2022) et s'établit à 2,4 M€ (vs 2,2 M€ prévision Euroland). Enfin, la société publie un RNpg 2023 de -9,2 M€, significativement en dessous des attentes (1,6 M€ estimation EuroLand). Cet écart conséquent est du à des dépréciations de -10,8 M€ sur des écarts d’acquisition. Confrontée depuis deux ans à un environnement de marché exigeant avec un secteur du retail en grande difficulté et des budgets marketing resserrés, Qwamplify devrait selon nous renouer avec la croissance organique en 2024.

Perspectives

Après deux exercices difficiles, Qwamplify devrait bénéficier d’un environnement de marché plus clément en 2024. Le groupe a notamment annoncé avoir gagné de nouveaux clients à l’image de Princesse Tam Tam ou encore d’EDF. Nous somme alignés et pensons ainsi que le groupe pourrait enregistrer une croissance organique positive en 2024. Cependant les vents

contraires qui pèsent sur le secteur du retail ne se sont pas encore complètement atténués (macro, restrictions FAI). Dans ce contexte, nous restons prudents et abaissons notre EBE 2024e de -10,5% à 3,4 M€ et notre REX 2024e de -9,1% à 3,0 M€.