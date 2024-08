Qwamplify : Jérémy Bréot nommé directeur général

(AOF) - Qwamplify, acteur majeur en France de services marketing digitales & media, annonce que son conseil d'administration a décidé du changement des modalités d'exercice de la direction générale à compter du 1er septembre prochain. Il a été décidé, dans ce cadre, de dissocier les fonctions de président du Conseil et de directeur général, à compter du 1er septembre 2024, afin de séparer clairement les pouvoirs et de bénéficier d'une complémentarité des profils entre le président fondateur et son directeur général.

Cédric Reny, fondateur et jusqu'alors PDG, conservera la présidence du conseil d'administration (PCA). Son mandat de président du conseil viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2027 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Jérémy Bréot, qui a rejoint le groupe il y a un peu plus de 2 ans en tant que directeur général délégué du pôle Média, après un parcours de plus de 15 ans au sein de grandes agences médias telles qu'Omnicom ou Dentsu, est nommé en qualité de directeur général à effet au 1er septembre prochain pour la durée du mandat du président du conseil.

