Qwamplify : "Double acquisition sur le pôle media"

Acquisition de La revanche des sites et Meet Your Data

Qwamplify annonce la double acquisition de 100% de La revanche des sites (LRDS), une agence digitale française spécialisée dans le SEO et de 87,7% (avec un accord pour atteindre 100% au plus tard le 31 mars 2021) de Meet Your Data (MYD), une agence française spécialiste en Web analytics. Les cibles, toutes deux basées à Lille ont généré respectivement 1,7 M€ (+8,0% vs 2018) et 0,4 M€ (x3) de CA en 2019 pour un EBIT supérieur à 15% pour LRDS et supérieur à 20% pour MYD. Financées en numéraire (75% pour LRDS et 82,3% pour MYD) et en actions auto détenues, les cibles sont consolidées depuis le 01/04/2020.

Recommandation

Suite à l'actualisation de notre modèle (impact Covid-19+intégration LRDS et MYD), notre OC passe de 7,20 € à 7,10 € et notre recommandation reste à Achat.